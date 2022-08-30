«Урожай августа»: какие позиции россии ВСУ атаковали за последний месяц

С начала августа ВСУ активно атакуют позиции врага, а 29 августа стало известно, что наши бойцы начали контрнаступление по некоторым направлениям. «Одесская жизнь» посчитала успехи украинских военных.

В августе в Крыму начался сезон «хлопка». За месяц жители полуострова услышали так называемые «хлопки» не менее 30 раз.

9 августа ВСУ ударили по военному аэродрому в Новофедоровке, где было уничтожено от 8 до 24 единиц авиатехники.

16 августа взрывы прогремели на военных базах под Джанкоем (в поселках Майское и Азовское). Тогда снаряды со складов разбросало по округе, а железнодорожное полотно было повреждено. Поэтому россия ограничила железнодорожное сообщение с оккупированным Крымом. В тот же день под обстрел попал военный аэродром в пгт Гвардейское, где находились 24 российских самолета.

18 августа была атакована одна из главных баз военной авиации россии в Крыму – аэропорт «Бельбек».

С 19 по 28 августа взрывы также слышали в Евпатории, Севастополе, Оленивце, Бахчисарае, Алупке, Балаклаве, Форосе, Красноперекопске, Саках, селе Молочное и возле мыса Фиолент.

Спустя сезон крымского «хлопка» люди массово начали покидать полуостров. На Крымском мосту был зафиксирован рекордный за последние два года автомобильный трафик.

Кроме полуострова ВСУ ударили и по другим позициям кафиров. 14 августа в оккупированной Попасной Луганской области под удар попал штаб российских наемников из частной военной компании «Вагнера».

16 августа еще два мощных взрыва прогремели в захваченном Мелитополе. После «хлопка» прекратилась речь пропагандистского телевидения. Мощные взрывы жители Мелитополя услышали и 29 августа.

22 и 26 августа ВСУ нанесли мощные удары по Антоновскому мосту в Херсонской области, а уже 29 августа — и по Херсону.

23 и 24 августа были нанесены удары по Дарьевскому мосту и мосту Каховской ГЭС — возле нее враг перевозил военную технику. На мосту могло находиться до 400 кафиров. Благодаря этим ударам были повреждены логистические пути противника. Россиянам стало гораздо сложнее снабжать свои подразделения на правом берегу Днепра.

28 августа «хлопок» догнал базу россиян на заводе «Сокол» в Новой Каховке. Взрывы в городе слышали и 29 августа.

Минобороны Украины уже пошутило о сезоне «хлопка» и обнародовало Хлопок – вымышленного персонажа, играющего с огнем.

29 августа сетью начали распространяться новости о начале контрнаступления ВСУ в Херсонской области и других направлениях. Но в ОК «Юг» предупредили, что радоваться пока рано.

«Любая военная операция нуждается в условиях тишины. То, что такой ажиотаж вызывает любая новость с фронта, это очень неправильно в условиях гибридной, информационной войны», – предупредила украинцев спикера Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

Так что просто пожелаем ВСУ удачи!