Зашел с моря: на подлете к Одессе сбили российский беспилотник

Враг продолжает воздушную разведку с применением беспилотных летательных аппаратов.
Об этом сообщает телеграм-канал «Дайджест.Одесса», ссылаясь на официальное сообщение Оперативного командования «Юг».
По информации Вооруженных сил Украины утром российские войска пытался разведать обстановку в Одесском районе, зайдя с моря.
Силами противовоздушной обороны вражеский «шпион» был уничтожен.
При этом воздушная тревога в регионе не объявлялась.
Российские войска переодически предпринимают проводить разведку в Одесской области с помощью беспилотников. Последний такой случай был отмечен 13 августа, когда ПВО сил обороны сбила беспилотный летательный аппарат «Орлан-10».
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