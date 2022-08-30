Зашел с моря: на подлете к Одессе сбили российский беспилотник

Как житель Херсонщины от «русского мира» бежал Борис – журналист из оккупированного Геническа, что на Херсонщине. Свою фамилию он по понятным причинам не называет. Ранее «Одесская жизнь» уже публиковала его рассказ о том, как к ним пришел «русский мир» и как теперь живется геничанам. ПОДРОБНЕЕ

Ночь на 30 августа в Одессе: были ли тревоги и прилеты? Спикер Одесской областной военной администрации (ОВА) Сергей Братчук рассказал о ситуации в Одессе и области на утро вторника, 30 августа 2022 года.

Как же прошла в Одессе сегодняшняя ночь, ведь накануне звучал сигнал тревоги? ПОДРОБНЕЕ

Война в Украине: Генштаб ВСУ о ситуации на фронте в предпоследний день лета Сегодня, во вторник, 30 августа 2022 года, 188-й день с начала войны в Украине и противостояния нашей армии российским оккупантам.

О ситуации на фронте на утро сегодняшнего дня информирует Генштаб Вооруженных сил Украины. ПОДРОБНЕЕ