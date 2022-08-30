Ночь на 30 августа в Одессе: были ли тревоги и прилеты?

Спикер Одесской областной военной администрации (ОВА) Сергей Братчук рассказал о ситуации в Одессе и области на утро вторника, 30 августа 2022 года. Как же прошла в Одессе сегодняшняя ночь, ведь накануне звучал сигнал тревоги?

По словам Братчука, этой ночью у нас обошлось без воздушных тревог, тем не менее, угроза ракетных ударов остается еще очень высокой.

По данным ОВА, в настоящее время в Черном море пребывают три надводных корабля рф. В целом они несут на борту 24 ракеты «Калибр».

А по информации Оперативного командования «Юг», группировка черноморского флота россии в составе13 кораблей и катеров, а также трех надводных ракетоносителей, маневрирует у берегов оккупированного Крыма.

Также Братчук предупреждает: морской шторм срывает с якорей мины, и их может принести и на одесское побережье. И поэтому не стоит лишний раз подвергать свою жизнь опасности, купаясь в море.

Помимо этого, спикер ОВА напоминает о необходимости соблюдать правила информационной гигиены и не верить фейкам, какими нас постоянно пытается забрасывать вражеская пропаганда.

Также стоит отметить, что сегодня утром многие одесситы услышали взрыв, хотя тревогу при этом не объявляли. Об этом сообщают местные Телеграм-каналы. Между тем, официальная информация по данному поводу пока отсутствует.

Ранее Генштаб ВСУ сообщил о ситуации на фронте на утро 188-го дня войны в Украине.