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Рашисты все еще мечтают атаковать Одессу с моря: какова обстановка на утро 3 сентября?

Рашисты все еще мечтают атаковать Одессу с моря: какова обстановка на утро 3 сентября?

Утро сегодняшнего дня, субботы, 3 сентября 2022 года, началась в Одессе и Одесской области с сигнала воздушной тревоги. Также враг снова пытается активизировать воздушную разведку не только над Одесчиной, но и над Николаевщиной и временно оккупированной Херсонщиной.

Но в целом ночь прошла спокойно и без обстрелов, рассказал в утреннем видеообращении спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

Он также отмечает, что наши бойцы удачно отбивают вражеские атаки на Южном направлении и «потихоньку делают то, что должны сделать».

При этом, напоминает Братчук, россия использует нашу информационную тишину для откровенных «вбросов», причем делает это весьма неудачно, и на эти фейки «ведутся» в основном россияне. Впрочем, и там уже можно наблюдать некоторую усталость от войны.

А наши силы обороны продолжают мероприятия по боевой подготовке. И если вы услышите определенные звуки как днем, так и ночью, знайте: это тренируются наши защитники, напоминает спикер ОВА, а вот на сигналы воздушной тревоги надо реагировать должным образом.

Также не следует забывать, что море сейчас штормит, и поэтому может срывать с якорей мины, которые потом может принести к нашему берегу либо мины могут сдетонировать в воде, как это случилось накануне.

Кроме того, очень высока ракетная угроза. Сейчас в Черном море пребывают ракетоносители, суммарный залп которых составляет 16 «Калибров». Но ситуация в любой момент может измениться, так как черноморский флот рф все еще «мечтает нас атаковать».

«Но мечтать и реализовывать – это, как говорят у нас в Одессе, две большие разницы»,

– отмечает Братчук.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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