Итоги 3 июля: снова ракетный удар и День ВМС Украины

Воскресный день 3 июля состоял из событий грустных и радостных. Из плохого – регион вновь подвергая ракетному удару. А из хорошего – сегодня в Одессе праздновали 30-летие ВМС.

Об этом в своем видеообращении рассказал глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко.

Первой новостью он сообщил, что ночью противник нанесу удар по Белгород-Днестровскому району одной ракетой. К счастью, пострадавших и значительных разрушений в этот раз не было. .

А потом руководитель области поздравил с профессиональным праздником военных моряков:

Сегодня отмечается День Военно-Морских Сил Украины. Для Одесской области это и правда особый день, потому что исто я Одесской области всегда шла рядом с морем и его защитниками.

Благодарю вас за верность присяге, ваш героизм, который вы проявляете в борьбе с оккупантами. Каждый день демонстрируя врагам, что такое Военно-Морские Силы Украины. Вы герои!

Подробнее о ночном ракетном обстреле можно прочитать в новости: Россия вновь ударила ракетой по базе отдыха и сбросила бомбы на Змеиный

А о празднике военных моряков в статье: Сегодня в Украине отмечают День Военно-Морских Сил