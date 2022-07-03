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Россия вновь ударила ракетой по базе отдыха и сбросила бомбы на Змеиный

Россия вновь ударила ракетой по базе отдыха и сбросила бомбы на Змеиный

Вечером 2 июля российская авиация атаковала приморскую базу отдыха в Одесской области и подвергла бомбардировке остров Змеиный.

Об этом сказано в официальном сообщении Оперативного командования «Юг».

Продолжая демонстрацию «доброй воли», вражеские бомбардировщики Су-24 под прикрытием истребителя Су-30 нанесли два бомбовых удара по острову Змеиному. А чуть позже из истребителя Су-30 по Белгород-Днестровскому району Одесщины вновь выпущена ракета Х-31,

— сказано в сообщении сил обороны Юга.

Отмечается, что ракета попала в хозяйственную постройку прибрежной базы отдыха. Значительных разрушений и возгораний не возникло, погибших и пострадавших нет.

Отметим, что предыдущий удар рашистов был куда более разрушительным. Ночью 1 июля три ракеты Х-22 поразили жилой девятиэтажный дом и две базы отдыха в курортном поселке Сергеевка. По последним данным, тогда погиб 21 человек, 39 раненых были госпитализированы.

Никак не могут оставить в покое российские войска и остров Змеиный, с которого они сбежали 30 июня, не выдержав огня ВСУ. Это уже вторая бомбардировка острова с момента бегства рашистов.

Есть предположения, что с помощью бомб они пытаются уничтожить брошенную там свою военную технику.

Впрочем, уничтожают оставленные на острове боевые машины войск рф и ВСУ. Причем куда успешнее известных своей низкой квалификацией российских пилотов.

Фото иллюстративное

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