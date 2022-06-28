Итоги 28 июня в Одесской области: ракетная атака и День Конституции в условиях войны (видео)

Сегодня, во вторник, 28 июня 2022 года, враг нанес несколько ракетных ударов по территории Одесской области. К счастью, серьезных разрушений и пострадавших нет, сообщил глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко.
Марченко рассказал, что одну ракету успешно сбили наши подразделения противовоздушной обороны.
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Также глава ОВА напомнил, что сегодня Украина отмечает День Конституции, и в условиях войны это особый праздник.
«Основной закон – это не просто правило нашей жизни, но и символ того, что в своей стране мы твоим собственную историю. Как мы видим ежедневно, для нашего врага ни один закон ничего не значит. Но мы отстоим свое право на жизнь и право строить свою жизнь самостоятельно, а наша Конституция – это гарантия существования нашего государства»,
– отметил Марченко.
Как сообщала «Одесская жизнь», к вечеру 28 июня российские войска несколько раз обстреляли ракетами Одесскую область. Всего к 20:30 ВСУ насчитали шесть ракет. Все удары направлены на береговую линию Измаильского района.
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