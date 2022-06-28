Итоги 28 июня в Одесской области: ракетная атака и День Конституции в условиях войны (видео)

Сегодня, во вторник, 28 июня 2022 года, враг нанес несколько ракетных ударов по территории Одесской области. К счастью, серьезных разрушений и пострадавших нет, сообщил глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко.

Марченко рассказал, что одну ракету успешно сбили наши подразделения противовоздушной обороны.

Также глава ОВА напомнил, что сегодня Украина отмечает День Конституции, и в условиях войны это особый праздник.

«Основной закон – это не просто правило нашей жизни, но и символ того, что в своей стране мы твоим собственную историю. Как мы видим ежедневно, для нашего врага ни один закон ничего не значит. Но мы отстоим свое право на жизнь и право строить свою жизнь самостоятельно, а наша Конституция – это гарантия существования нашего государства»,

– отметил Марченко.

Как сообщала «Одесская жизнь», к вечеру 28 июня российские войска несколько раз обстреляли ракетами Одесскую область. Всего к 20:30 ВСУ насчитали шесть ракет. Все удары направлены на береговую линию Измаильского района.