Итоги 26 июля в Одесской области: удар по Затоке и прощание с защитниками Украины (видео)

Об этом рассказал в своем вечернем видеообращении глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко.

Так, глава ОВА напомнил: утром враг при помощи авиации нанес ракетный удар по области. Разрушены дома мирных жителей и туристическая инфраструктура.

Также Марченко рассказал о прощании с побратимом, командиром 28-й отдельной механизированной бригады полковником Виталием Гуляевым и офицерами бригады, которые погибли в бою за Украину.

«Именно благодаря командиру и этим офицерам враг не смог дойти до Одесской области, был остановлен и разбит на Херсонском направлении. Пять месяцев они защищали нас в ожесточенных боях и безжалостно убивали оккупантов…

К сожалению, сегодня мы теряем лучших сынов Украины. Но мы завершим нашу общую борьбу, обязательно победим и отомстим»,