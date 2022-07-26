Итоги 26 июля в Одесской области: удар по Затоке и прощание с защитниками Украины (видео)

Сегодняшний день, вторник, 26 июля 2022 года, выдался в Одесской области непростым: с раннего утра наш регион в очередной раз атаковали ракетами рашисты, а еще сегодня в Одессе попрощались с павшими в бою за Украину командиром и офицерами одесской 28-й механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода.
Об этом рассказал в своем вечернем видеообращении глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко.
Так, глава ОВА напомнил: утром враг при помощи авиации нанес ракетный удар по области. Разрушены дома мирных жителей и туристическая инфраструктура.
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Также Марченко рассказал о прощании с побратимом, командиром 28-й отдельной механизированной бригады полковником Виталием Гуляевым и офицерами бригады, которые погибли в бою за Украину.
«Именно благодаря командиру и этим офицерам враг не смог дойти до Одесской области, был остановлен и разбит на Херсонском направлении. Пять месяцев они защищали нас в ожесточенных боях и безжалостно убивали оккупантов…
К сожалению, сегодня мы теряем лучших сынов Украины. Но мы завершим нашу общую борьбу, обязательно победим и отомстим»,
– заверил глава Одесской ОВА.
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