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Итоги 21 мая в Одесской области: День Европы и огненный «сюрприз» для врага (видео)

Итоги 21 мая в Одесской области: День Европы и огненный «сюрприз» для врага (видео)

В Одесской областной военной администрации (ОВА) подвели итоги сегодняшнего субботнего дня, 21 мая 2022 года. Так, глава ОВА Максим Марченко вспомнил о Дне Европы, который отмечается сегодня в Украине, а спикер Сергей Братчук поделился приятной новостью: на вооружении Украины скоро появятся новые артиллерийские системы.

Как сообщил глава Одесской ОВА Максим Марченко, сегодняшний день прошел в Одесской области спокойно – обстрелов, к счастью, не было.

Кроме того, глава ОВА напомнил, что сегодня в Украине отмечали День Европы.

Как отметил Марченко в своем ежедневном видеообращении, сделав свой европейский выбор в 2014 году и борясь за этот выбор против рашистской орды сегодня, украинцы доказали, что достойны стать членами европейского сообщества.

«Я знаю, что Украина победит, и Европа готова принять нас в свою большую семью»,

– добавил Марченко.

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В свою очередь спикер Одесской ОВА Сергей Братчук напоминает, что вероятность нанесения ракетных ударов по Одесчине остается еще очень высокой.

При этом, по его словам, силы обороны продолжают выполнять боевые задания, и несмотря на то, что накануне враг обстрелял один из объектов нашей инфраструктуры, никаких серьезных последствий и угрозе жизни людей нет.

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Также Братчук рассказал, ссылаясь на слова президента Владимира Зеленского, что в Украину скоро прибудут новые реактивные системы залпового огня (РСЗО).

«Хорошая штука, лупит на десятки километров. И я думаю, что мы еще достанем до определенных участков нашей суши в море. А также можем достать до некоторых инженерных сооружений, которые тоже стоят в море и пока что объединяют украинские территории с вражескими. Но посмотрим: использование (новой РСЗО – ред.) может быть для врагов очень неожиданным»,

– поделился представитель ОВА, очевидно имея в виду Крымский мост.

 

Ми з Одеси!
Сили оборони продовжують виконання бойових завдань.
Економіка Одещини — все для фронту.
пуйло дав ордєн моторолі — вручить у пеклі.
Сучасні РСЗО на озброєнні України — крига має скрести.
В Україні пішов на «добрива» племінник одного з заступників шойгу — чекаємо офіційного підтвердження. Було б добре.
Тримаємо стрій!
Разом до Перемоги!

Опубликовано Сергеем Братчуком Суббота, 21 мая 2022 г.

 

Напомним, накануне враг совершил две ракетные атаки по Одесской области с применением авиации и ударом высокоточных ракет поразил один важный объект инфраструктуры – пляжный туалет.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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