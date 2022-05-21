Оборона Юга: Одессу обстреляли ракетами, в Херсонской области враг окапывается

В Одессе восстановят пострадавший от попадания ракеты ЖК «Тирас» 23 апреля в результате ракетного обстрела Одессы были повреждены две секции ЖК Тирас. После проведения экспертиз, городские власти пришли к выводу, что здание можно восстановить. ПОДРОБНЕЕ

Первые полосы мировых СМИ о войне Украине: 20 мая Главные темы: Война склоняет хрупкий мир к массовому голоду. Турция продолжает тормозить НАТО. Две австрийские газеты разместили на первые полосы одинаковые фото и цитаты из интервью Юлии Тимошенко (пожалуй, бесплатно потому что одинаковые…прим.автора). Европа согласовывает обязательные резервы газа. Шольц против санкции ЕС против Шредера и исключает возможность быстрого вступления Украины в ЕС. Зенитки Гепард от Германии в Украину еще не попали, к ним нет снарядов ПОДРОБНЕЕ

Итоги 20 мая в Одессе: ракетами обстреляли туалет на курорте и завод Днем 20 мая две рашистских ракеты поразили общественный туалет на побережье к югу от Одессы. А к вечеру ракета прилетела в завод с северной стороны областного центра. Среди людей жертв и пострадавших нет, хотя инфраструктуре доставалось. ПОДРОБНЕЕ