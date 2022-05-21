Оборона Юга: Одессу обстреляли ракетами, в Херсонской области враг окапывается

В Оперативном командовании «Юг» сообщили об оперативной обстановке за минувшие сутки 20 мая.
К концу суток 20 мая оперативная ситуация на Юге Украины была такой:
- По Одесской области враг совершил две ракетные атаки с применением авиации и ударом высокоточных ракет поразил один важный объект инфраструктуры — пляжный туалет. Пострадавших нет.
- Второй удар нанесён по промышленному предприятию с удобрениями. Произошел взрыв, возник пожар. Но подразделения ГСЧС ее быстро ликвидировали. Ни пострадавших, ни угрозы природной среде не обнаружено.
- За сутки на Южном направлении российская армия потеряла 36 военных, 3 танка Т-72, РСЗО «Град» и автомобильную технику.
- Корабельная группировка РФ состоит из семи больших десантных кораблей с обязательным присутствием хотя бы одного корабля – носителя крылатых ракет.
- На границе Приднестровьем ситуация стабильная и контролируемая. Продолжаются контрдиверсионные меры, обеспечена надежная охрана государственной границы, ситуация постоянно мониторится, силы обороны юга Украины готовы к выполнению задач по назначению.
Ранее «Одесская Жизнь» сообщала о состоянии дел на всех направляниях боевых действий к утру 21 мая.