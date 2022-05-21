День Европы в Украине: Труханов поздравил одесситов (видео)

Сегодня, в субботу, 21 мая 2022 года, в Украине отмечают День Европы. В честь этого праздника одесситов поздравил мэр Геннадий Труханов.

В своем приветственном слове мэр Одессы отметил, что в этом году праздник приходится на трудный период, когда Украина дает отпор российским оккупантам и отстаивает свое право на свободу и независимость.

«Мы защищаем не только территорию и население, но и ценности – европейские ценности, на которые всегда было ориентировано украинское общество: свободу, демократию, взаимоуважение, единство. Сейчас мы ежеминутно демонстрируем, что для нас это не просто лозунги, а поступки!»,

– сказал Труханов.

Он также отметил, что Одесса – украинский город, который по праву называют Европой в миниатюре. Этот город, построенный европейцами, сейчас является тем местом, где каждая нация имеет возможность самовыражения.

«Украина, Одесса и Европа всегда были, есть и будут одним целым. Я уверен, что нас ждет большая победа и большое будущее»,

– уверен Одесский городской голова.

День Европы в Украине отмечают с 2003 года в третье воскресенье мая. Главная цель этого праздника – в очередной раз подтвердить стремление Украины к сближению со странами Евросоюза и вступлению в ЕС.

Фото: Главком, видео: Думская, 1