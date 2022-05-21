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Последствия попадания ракеты в завод удобрений на Одещине

Последствия попадания ракеты в завод удобрений на Одещине

20 мая 2022 г. с применением стратегической авиации враг нанес очередной ракетный удар крылатой ракетой воздушного базирования по Одесщине. Ударили по промышленному предприятию, производящему удобрения.

Об этом сообщили в Объединенном координационном пресс-центр сил Обороны Юга Украины.

В результате попадания на территории предприятия образовалась воронка диаметром 12 и глубиной 3 метра. Разрушены промышленные объекты.

Произошел взрыв, возник пожар. Но подразделения ГСЧС его быстро ликвидировали. Ни пострадавших, ни угрозы природной среде и здоровью гражданского населения нет.

Следователями УСБУ в Одесской области внесены сведения в ЕРДР и начато досудебное расследование по уголовному производству по факту совершения преступления, предусмотренного ст. 438 ч. 1 УК Украины.

удар по заводу
удар по заводу
удар по заводу
удар по заводу
удар по заводу
удар по заводу

Фото и видео — Объединенного координационного пресс-центра сил Обороны Юга Украины

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Редакция ПРОФИЛЬ

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