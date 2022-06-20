Итоги 20 июня: ракетный удар по Одессе, был ли обстрел Змеиного?

20 июня 2022 года выдалось непростым для Одесской области. Было много воздушных тревог и много ракет, запущенных россиянами по Одессе. А еще появилась информация, что ВСУ нанесли рашистам огневое поражение на острове Змеиный.

Это и были главные темы сегодняшнего видеообращения руководителя Одесской областной военной администрации Максима Марченко к одесситам.

Ночью и в течении дня противник осуществил ряд ракетных ударов по области. Повреждены объекты инфраструктуры, к сожалению, есть и раненные,

— сообщил глава области.

Он также отметил, что в сети сегодня появлялось много информации о ходе боевых действий на определенных территориях. Максим Марченко скорее всего имел в виду неофициальные сообщения в телеграм-каналах об огневом ударе ВСУ по рашистам на острове Змеиный, и обстреле противокорабельными ракетами газодобывающих вышек в Черном море.

Но все должны понимать, что мероприятия, которые проводят военные на том или ином участке, нельзя освещать в тот же день и в тоже время, когда проводится боевая работа,

— отметил руководитель ОВА.

Это создает угрозу жизни нашим военнослужащим, а также ставит под удар течение непосредственной боевой работы. Поэтому мы должны проявлять терпение, ждать официальных сообщений, и тем самым давать вооруженным силам возможность максимально эффективно делать свою работу и выдворять оккупантов с нашей земли,

— так пояснил задержку с информированием общественности о ходе боевых действий Максим Марченко.

Ранее сообщалось, что российские войска нанесли по Одесской области три ракетных удара: ночью, утром и днем. Ночные и утренние ракеты были сбиты системой ПВО защитников города.

О дневном ударе известно, что несколько ракет достигли целей. Был разрушен логистический склад в Одессе. Там возник пожар, который вскоре был потушен.