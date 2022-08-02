Итоги 2 августа в Одесской области: обошлось ли без прилетов? (видео)

Начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко подвел итоги сегодняшнего вторника, 2 августа 2022 года, 160-го дня войны в Украине.
Соответствующее видеообращение обнародовано на Facebook-странице Одесской ОВА и в Телеграм-канале Максима Марченко.
По информации главы ОВА, ситуация в Одессе и области под контролем, обстрелов не было.
Кроме того, Марченко сообщил, что первое судно с украинским зерном, которое вчера, 1 августа, вышло из Одесского порта, продолжает движение и уже подходит к Босфору.
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Также сегодня глава ОВА провел встречу с представителями руководства ООН. В ходе встречи стороны договорились о проведении ремонтных работ в помещениях, где возможно размещение переселенцев, а также об обеспечении стройматериалам громад области, пострадавших от ракетных ударов.
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