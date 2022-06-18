Итоги 18 июня в Одесской области: минус 2 ракеты и визит президента (видео)

Глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко уже по установившейся в военное время традиции подвел итоги сегодняшней субботы, 18 июня 2022 года, 115-го дня с начала рашисткого вторжения в нашу страну.

Глава ОВА напомнил, что прошедшей ночью враг намеревался нанести по Одесской области удар двумя ракетами «Оникс» с территории оккупированного Крыма. Но наши силы противовоздушной обороны, как всегда, сработали на «отлично», и ракеты рашистов были сбиты.

Также Марченко рассказал, что сегодня в рамках рабочей поездки Одессу посетил президент Владимир Зеленский.

Глава ОВА проинформировал верховнокомандующего о последствиях ракетных ударов по области, а также о проведенных мероприятиях по обороне региона.

Также на прошедшем совещании обговорили работу предприятий во время военного положения и организацию коридора для экспорта зерна из портов Одесской области.

Марченко выразил уверенность в том, что при поддержке главы государства проблемные вопросы будут решены, а порты будут разблокированы и продолжат свою работу.