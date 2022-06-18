В ночь на субботу Одесскую область атаковали крылатыми ракетами – достигли ли они цели?

В ночь на субботу, 18 июня 2022 года, российские агрессоры атаковали Одесскую область крылатыми ракетами. Две ракеты сбили.

По информации Оперативного командования «Юг», две ракеты типа «Оникс» были выпущены из берегового ракетного комплекса с территории оккупированного Крыма. Обе были уничтожены в воздухе подразделением противовоздушной обороны.

«Две смертоносные «птички» уничтожены. Спасибо Вооруженным силам за то, что берегут наш покой»,

– прокомментировал спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

При этом он напомнил, что в Черном море остается группировка черноморского флота рф – два корабля-ракетоносца, одна подводная лодка и три больших десантных корабля.

«Поэтому излишне напоминать, что угроза нанесения ракетного удара остается очень высокой, но вероятность высадки морского десанта сегодня минимальна»,

– добавил Братчук.

Напомним, утром пятницы, 17 июня, рашисты нанесли ракетный удар по Николаеву. Он пришелся по спальному району. Есть погибшие и пострадавшие, в том числе ребенок.

Утром того же дня украинские ВМС поразили двумя противокорабельными ракетами «Гарпун» российское судно обеспечения «Василий Бех». К вечеру поврежденный корабль пошел ко дну в районе острова Змеиного.

Фото иллюстративное