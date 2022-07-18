Итоги 18 июля в Одесской области: многострадальный мост и гостеприимные Афины (видео)

Глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко по уже сложившейся традиции военных дней подвел итоги сегодняшнего дня, понедельника, 18 июля 2022 года.

Глава ОВА напомним, что сегодня днем враг нанес по Одесской области очередной ракетный удар. Одна из ракет в очередной раз угодила в неработающий мост через Днестровский лиман. Еще одну сбили подразделения противовоздушной обороны. К счастью, пострадавших нет.

Кроме того, Марченко рассказал о сегодняшней встрече с генеральным консулом Греции в Одессе. Консул уведомил о готовности греческой стороны принять в Афинах группу детей из Одесской области с онкологическими заболеваниями и бесплатно провести весь необходимый курс лечения.

Каждый ребенок имеет шанс получить самую лучшую терапию, и консул заверил, что лечение будет проходить по наилучшим европейским стандартам, добавил глава ОВА.

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