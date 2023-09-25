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История с душком: почему одесский дом тонет в нечистотах

История с душком: почему одесский дом тонет в нечистотах

Во дворе в центре Одессы произошла история с душком. Более 10 лет там не работает канализационный коллектор. Все отходы жизнедеятельности пропитывали грунт, подвалы и соседние строения.

Об этом сообщил депутат Одесского горсовета Василий Иеремия.

Он рассказал, что в одном дворике исторического центра нашего города жители выстроили пристройку прямо на канализационном коллекторе, закрыв туда доступ.

канализация

Более 10 лет никто из жильцов не подозревал, куда сливаются канализационные стоки.

Но вдруг перестали сливаться унитазы, а в рукомойниках стоит настоящая “туалетная вода”, —

написал депутат.

По его словам, в процессе возведения пристройки был уничтожен основной дворовой канализационный коллектор. И все его содержимое на протяжении многих лет заливало и подмывало грунт, соседние строения, подвальные пространства. Вследствие этого на доме появились трещины, проседания соседних домов.

канализация

Кроме того, Василий Иеремия сообщил, что ситуацией занимаются сейчас юристы и сотрудники городских служб. Пристройку снесут, а нормальную канализационную систему восстановят.

У меня только один комментарий, друзья. Ответственность начинается с каждого из нас. Ни одно ЮНЕСКО нам не поможет, если мы сами не захотим себе помочь жить в нормальных человеческих условиях, —

подытожил одесский депутат.

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Фото с facebook-страницы Василия Иеремии

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