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В Турции вводят жесткий локдаун: что важно знать туристам?

В Турции вводят жесткий локдаун: что важно знать туристам?

В Турции почти на три недели вводят жесткие карантинные ограничения. Локдаун будет с 29 апреля по 17 мая.

“С 19:00 29 апреля до 05:00 утра 17 мая вводится полный локдаун. Все офисы, рабочие места, кроме отдельно оговоренных со стороны МВД, будут закрыты – заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Кроме того, с 19 апреля междугородние поездки будут возможны только по обязательному разрешению, а общественный транспорт будет работать с 50%-ной загруженностью. Закроют все учебные заведения, включая детсады.
Впрочем, под действие локдауна не попадают туристы. За ними остается право свободного передвижения.

“Исключение из режима комендантского часа распространяется только на иностранных граждан, находящихся в Турции с короткими визитами или временно как туристы”, – разъяснили в МВД Турции.

Это же подтвердил и посол Украины в Турции Андрей Сибига, который заявил, что отменять запланированные турпоездки не нужно.

Напомним, что в Одессе карантин наоборот, ослабили

 

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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