Именины 10 ноября: у каких имен?

Сегодня, 10 ноября, именины отмечают Анна, Арсений, Георгий, Дмитрий и Степан.
- У имени Анна еврейское происхождение и переводится с иврита как «благая, благосклонная». Мужской аналог имени — Ханан.
- Арсений — красивое мужское имя, с древнегреческого языка переводится как «мужественный».
- Имя Георгий происходит от древнегреческого слова «георгос», что означает «земледелец» В различных странах у имени разные формы: Жорж, Джордж, Георг, Хорхе, Дьердь, Юргер, Иржи, Ежи.
- Имя Степан появилось в Древней Греции и произошло от слова «стефанос», что означает «венок, венец, корона, диадема». Церковнославянская форма, принятая в православии — Стефан. Краткая форма имени — Стёпа.
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