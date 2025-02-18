Игра состоялась в комплексе «Маленький Париж» города Черновцы.

В нынешнем сезоне, до финального матча, команды встречались пять раз. Четыре – в регулярном чемпионате Украины и Суперкубке. С большим преимуществом «Буковинка» выиграла все матчи, проиграв при этом только сет.

В этом матче «Балта» впервые выступала против «Буковинки» с новой разыгрывальницей – 36-летней Аллой Политанской, которая играла в команде «Химика» и трижды становилась чемпионкой Украины и трижды поднимала национальный Кубок. В паре с Анной Кириченко, которая тоже была новой в команде, Алла Политанская существенно укрепила команду и помогла добыть в борьбе первую такую ​​победу в истории клуба «Балта».

Решающим стал третий сет, в котором «Балта» с первых же минут повела. И хотя позволила соперницам догнать себя, все же в конце показала стойкость и волю к победе.

В результате упорной борьбы балтянки победили действующих обладательниц Суперкубка со счетом 3:0, став обладательницами Кубка Украины 2024/2025 годов.

Персональные призы получили самые искусные исполнительницы Анастасия Стрельбицкая, Ксения Ратий, Ирина Ногина. А самой результативной игрокиней финала признана Ирина Ногин.

Как отмечают в Федерации волейбола Украины, секрет феерического триумфа «Балты» в решающем поединке – в трех простых вещах. В первом сете подопечные Андрея Романовича показали возможность быть непредсказуемыми. Во втором – рассудительно-убедительными. И, наконец, в третьем – устойчивыми.

Команду также поздравили глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер и глава Подольской райадминистрации Михаил Лазаренко, выразив спортсменкам благодарность за их труд, которым они делают Подольщину и Одесщину сильной на спортивных аренах.

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