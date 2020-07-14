Новости Одессы и Одесской области

Игорный бизнес легализовали – что разрешила Верховная Рада

Игорный бизнес легализовали – что разрешила Верховная Рада

Верховная Рада во втором чтении соответствующий законопроект №2285-д, который легализует игорный бизнес в Украине. 

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

За проект закона 14 июля проголосовали 248 народных депутатов.

Где можно ставить игровые автоматы?

Залы с игровыми автоматами могут появиться только в отелях. И то, при условии, что них есть соответствующие звезды – от трех до пяти.

Что запрещено?

Запрещено организовывать игорные заведения без лицензии. За это предусмотрена уголовная ответственность. Нельзя также, чтобы игорный бизнес в Украине принадлежал резидентам России.

Напомним, в Одессе в период с 23:00 до 7:00 запрещено работать ресторанам и ночным клубам.

Фото: Экономическая правда

 

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить