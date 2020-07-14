Игорный бизнес легализовали – что разрешила Верховная Рада

Верховная Рада во втором чтении соответствующий законопроект №2285-д, который легализует игорный бизнес в Украине.

За проект закона 14 июля проголосовали 248 народных депутатов.

Где можно ставить игровые автоматы?

Залы с игровыми автоматами могут появиться только в отелях. И то, при условии, что них есть соответствующие звезды – от трех до пяти.

Что запрещено?

Запрещено организовывать игорные заведения без лицензии. За это предусмотрена уголовная ответственность. Нельзя также, чтобы игорный бизнес в Украине принадлежал резидентам России.

Напомним, в Одессе в период с 23:00 до 7:00 запрещено работать ресторанам и ночным клубам.

Фото: Экономическая правда