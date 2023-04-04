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«єМалятко» в Одессе: ранее закрытый сервис снова доступен

«єМалятко» в Одессе: ранее закрытый сервис снова доступен

С сегодняшнего дня в Одессе снова доступна услуга «єМалятко». Ранее сервис был временно заблокирован по техническим причинам.

Как информирует департамент предоставления административных услуг Одесского горсовета, прием документов для оказания данной услуги возобновлен по восьми адресам.

Так, сейчас услуга доступна:

  • в родильном доме Одесской областной больницы (Академика Заболотного, 26 к. 4);
  • роддоме №1 (ул. Слепнева, 3);
  • роддоме №2 (ул. Старопортофранковская, 24);
  • роддоме №4 (пер. Кравцова, 7);
  • роддоме №5 (ул. Маршала Говорова, 28);
  • роддоме №7 (ул. Космонавтов, 11 Б);
  • Центре оказания админуслуг (ЦНАП) на Косовской, 2Д;
  • В подразделении ЦНАП на проспекте Добровольского, 106.

Напомним, работа сервиса «єМалятко» в Одессе была временно приостановлена 24 марта 2023 года по техническим причинам.

Услуга «єМалятко» предусматривает предоставление комплекса услуг при рождении ребенка по одному заявлению. Цель данного проекта – избавить родителей новорожденных от необходимости подавать десятки документов в разные учреждения и организации.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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