«єМалятко» в Одессе: ранее закрытый сервис снова доступен

В Одессе увидели свет более сотни маленьких украинцев За прошедшую неделю в городских роддомах Одессы появилось на свет 122 маленьких украинца, среди которых три пары близнецов. ПОДРОБНЕЕ

Услуга «єМалятко» в Одессе временно недоступна Сегодня, 24 марта 2023 года, в Одессе по техническим причинам временно заблокирована услуга «єМалятко».

Об этом сообщает Телеграм-канал Центра предоставления административных услуг Одесского горсовета. ПОДРОБНЕЕ

Маленькие украинцы: чем порадовали роддомы Одессы? За минувшую неделю в городских роддомах Одессы появились на свет 113 маленьких украинцев, среди которых трое двойняшек. ПОДРОБНЕЕ