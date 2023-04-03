В Одессе увидели свет более сотни маленьких украинцев

За прошедшую неделю в городских роддомах Одессы появилось на свет 122 маленьких украинца, среди которых три пары близнецов.

По информации одесской мэрии, количественное преимущество на прошлой неделе получили новорожденные мальчики, которых появилось на свет 62. Также за неделю увидели свет 60 маленьких одесситок.

Наибольшее количество родов за прошлую неделю приняли медики городского роддома №5, где на свет появилось 34 младенца.

Как сообщается, все городские роддома Одессы обеспечены электроэнергией, водой и теплом и в полном объеме оказывают медицинскую помощь беременным, роженицам и новорожденным. Медицинский персонал находится в рабочих местах, а значит жизнь продолжается.