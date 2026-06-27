Ключевые моменты:
- 28 июня в Одессе ожидается переменная облачность, без существенных осадков.
- В Одесской области днем местами прогнозируется небольшой дождь и грозу.
Погода в Одессе
В воскресенье, 28 июня, в Одессе ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ночью температура воздуха составит 20–22 °C, а днем столбики термометров поднимутся до 31–33 °C.
Ветер ночью будет западным, скоростью 3-8 м/с. В дневные часы он сменит направление на северо-западное и усилится до 7-12 м/с.
Погода в Одесской области
По Одесской области также прогнозируют переменную облачность. Ночью существенных осадков не предполагается, однако днем местами возможны небольшой дождь и гроза. Температура воздуха в регионе ночью будет колебаться от 17 до 22 °C, а днем будет достигать 31–36 °C.
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