Ключевые моменты:

28 июня в Одессе ожидается переменная облачность, без существенных осадков.

В Одесской области днем ​​местами прогнозируется небольшой дождь и грозу.

Погода в Одессе

В воскресенье, 28 июня, в Одессе ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ночью температура воздуха составит 20–22 °C, а днем ​​столбики термометров поднимутся до 31–33 °C.

Ветер ночью будет западным, скоростью 3-8 м/с. В дневные часы он сменит направление на северо-западное и усилится до 7-12 м/с.

Погода в Одесской области

По Одесской области также прогнозируют переменную облачность. Ночью существенных осадков не предполагается, однако днем ​​местами возможны небольшой дождь и гроза. Температура воздуха в регионе ночью будет колебаться от 17 до 22 °C, а днем ​​будет достигать 31–36 °C.

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