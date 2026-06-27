Ключевые моменты:

В конце июня в Одессе и области ожидается резкое усиление жары.

Пик высоких температур прогнозируется на 28–30 июня.

В Украине воздух прогреется до +31…+35°C, местами — до +37°C.

Причина потепления – ослабление антициклона, что откроет путь горячему воздуху.

В целом лето в Одесской области прогнозируют на 1–2°C теплее нормы, а самым жарким месяцем ожидается июль.

Жара набирает обороты

В конце июня в Украине резко усилится жара, и Одесщина не станет исключением. Уже в ближайшие выходные температура воздуха начнет стремительно расти, а местами в стране столбики термометров могут достичь +37°C.

По словам синоптика Наталии Диденко, антициклон, длительно сдерживавший поступление горячего воздуха в Европу, постепенно ослабевает. Поэтому жара распространится практически на всю территорию Украины.

По прогнозу Диденко, самыми жаркими днями станут 28–30 июня. В этот период температура воздуха в Украине составит +31…+35°C, а иногда поднимется до +35…+37°C.

Поэтому жителям Одессы и области следует быть готовыми к настоящей летней жаре, избегать длительного пребывания под прямыми солнечными лучами, соблюдать питьевой режим и по возможности ограничить физические нагрузки в самые жаркие часы дня.

Температура морской воды у берегов Одессы держится на оптимальных летних значениях и составляет 20-21°С.

Также напомним, что лето в Одесской области ожидается на 1–2°C теплее климатической нормы, но без экстремальной жары до +50°C. Самым жарким прогнозируют июль, когда температура может превышать +35°C, а погода будет меняться.