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«Спаси и сохрани!»: что с петицией по сохранению одесских зданий на Ришельевской?

«Спаси и сохрани!»: что с петицией по сохранению одесских зданий на Ришельевской?

«Спаси и сохрани!»: такая надпись появилась на металлическом ограждении двух исторических зданий на улице Ришельевской в Одессе – бывших типографии Фесенко и кинотеатра им. Короленко (Ришельевского театра).

Смотрится, конечно, очень трогательно. Особенно если учесть, что это «Спаси и сохрани» появилось на ограждении, за которым предполагается снос «бывших» памятников архитектуры.

Между тем, на официальном сайте Кабмина Украины еще 3 декабря 2020 года зарегистрировали петицию по спасению этих зданий.

«Объект по указанному адресу является не только памятником архитектуры, но и имеет большое культурное наследие. Сейчас на его месте планируется строительство многоквартирного дома. На сегодняшний день объект потерял охранный статус. Это недопустимо, и поэтому мы должны защитить этот след истории Одессы», – сказано в петиции.

Чтобы обращение рассмотрели в Кабмине, нужно собрать 25 тысяч подписей за 90 дней. рок скоро истекает, а по состоянию на первую половину дня 8 февраля собрано всего 1379 подписей…

петиция о сохранении типографии Фесенко в Одессе

Читайте также: Одесситы против сноса дома в переулке Некрасова – зарегистрирована петиция.

Фото: Facebook-страница «Спасите дом А.Шнель. Типография Е.Фесенко»

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Мария Котова
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