И снова будет свет: в Одессе названы лучшие снимки 2022 года

Дюк, заботливо укрытый мешками с песком… Украинский воин (Господи, почти мальчишка!) с позывным «Сатана», кривая дорога, вьющаяся в Карпатах… От снимка к снимку ходишь — и словно снова оказываешься в ушедшем военном году. Каким он был? Собственно, на этот вопрос и дает ответ выставка-конкурс «Снимок года-2022».

Ее организаторы — Одесская фотографическая ассоциация и Городской клуб фотографов «Фотон-2». Выставка традиционная. Год вот только вырвался из всех «традиций», что и отразили — каждый по-своему — мастера светописи.

К участию в XX выставке-конкурсе «Снимок года 2022» поступило 237 фотографий от 61 автора. Для экспозиции жюри отобрало 85 работ.

Какие работы признаны самыми-самыми?

Гран-При решением жюри досталось фотографу Дмитрию Иванову за фото извилистой дороги в снежных Карпатах (работа называется «Кривая»).

I место у Татьяны Гамарник за фото «И снова будет свет»,

II место у Зоряна Лищинского за фото «Она»,

III место у Бориса Бухмана за фото «Сатана»

Дипломы конкурса получили и другие мастера.

«Снимок года» — традиционная ежегодная выставка, которая проводится уже двадцатый год. В конкурсе принимают участие члены ОФА, фотоклуба «ФОТОН-2» и другие фотолюбители и профессионалы, живущие и работающие в Одесской области.

«2022 год стал годом вызова для Украины, ее идентичности, ее нации и государственности. Год, когда мы готовились к празднованию 90-летия образования Одесской области, а также к 20-летию основания Одесской фотографической ассоциации (ОФА) и выставке-конкурсу «Снимок года», но с начала полномасштабной враждебной агрессии акценты и приоритеты резко изменились. Сейчас вся наша страна работает на Победу, каждый на своем месте стремится внести хотя бы маленький вклад в противостояние врагу…», — сообщают организаторы выставки.

В этом году организаторы выставки-конкурса «Снимок года» пригласили к участию не только тех фотографов, которые постоянно проживают в Одесской области, но и одесситов, которые из-за войны оказались за границей, и тех, кто был вынужден покинуть свои дома нашей страны и сейчас находятся в нашем регионе.

Ну а с самой выставкой во всем ее многообразии вы можете познакомиться сами (поверьте, оно того стоит!).

Работы представлены в помещении Всеукраинского центра болгарской культуры (г. Одесса, пер. Вице-адмирала Жукова, 9), который работает ежедневно (11.30-16.30).

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Фото Марии Котовой