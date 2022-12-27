Новости Одессы и Одесской области

В Летнем театре одесского Горсада — предновогодний снег

В Летнем театре одесского Горсада — предновогодний снег

Одесское предновогодье в этом году — из ряда вон во всех смыслах: то дождь, то туман. Да и только ли в погоде дело? Идешь на выставку, внутри все не так, как обычно бывает перед Новым годом, а тут еще очередная воздушная тревога вовсю завыла…

О том, что в этом году «все не так», что каждый день вот уже более десяти месяцев проходит под знаком военного времени, прозвучало и на открытии выставки в арт-галерее Летнего театра одесского Горсада.

Она открылась 27 декабря, накануне Нового года. Называется чуть загадочно: «Летний. Снег». Впрочем, название разгадывается просто: Летний — значит название театра, а снег — это то, чего нам всем сейчас не хватает в качестве символа чистоты и обновления, истинно предновогоднего настроения.

Выставка собрала работы 17 одесских мастеров. В основном, это живопись, но есть и работы скульпторов и керамистов.

Целая палитра настроений — перед вами. Объединяет одно — снежно-зимняя тематика, попытка подарить (а то и просто вернуть) то особое настроение, которым полнятся последние дни уходящего года. А это всегда вера и надежда. В этом году — усиленная, потому объединяет всех главное — вера и надежда в Победу Украины.

…Люди неторопливо ходят по залу, тихо переговариваются, делясь впечатлениями. А зимние мотивы с полотен и представленных работ так и манят снежными переливами, особым настроением и состоянием, даря каждому что-то свое.

Все это создает и необычную атмосферу, и какую-то нежную умиротворенность, которой нам порой стало так не хватать…

Фото Марии Котовой

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Мария Котова ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
  • Где в Одессе открыли новые пункты обогрева?
    Где в Одессе открыли новые пункты обогрева?

    В Одессе открыли четыре дополнительных пункта обогрева. Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Новый год – с «Белого листа»: что за выставка открылась в одесском музее Блещунова?
    Новый год – с «Белого листа»: что за выставка открылась в одесском музее Блещунова?

    Новогодние праздники в муниципальном музее личных коллекций имени Александра Блещунова традиционно отмечают необыкновенными выставками, дарящими веру в чудеса. Война не стала помехой для этой доброй традиции. В праздничные дни здесь экспонируется персональная выставка сценического костюма Елены Лесниковой – художника по костюмам Одесского академического театра музыкальной комедии имени Михаила Водяного.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Одесская Музкомедия: театральный блэкаут со светом в душе
    Одесская Музкомедия: театральный блэкаут со светом в душе

    Понятие «блэкаут» в Одессе на военном положении стало таким же обычным, как воздушная тревога, прилеты… Печальное слово, ничего не скажешь. А вот Одесский академический театр музыкальной комедии им. М.Водяного даже это вошедшее, увы, в нашу жизнь «темное понятие» сумел… осветить. Вот уж, в самом деле, Музкомедия – театр, который может все.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Дворик одесской Кирхи: немецкие колбаски, поделки и добрая атмосфера
    Дворик одесской Кирхи: немецкие колбаски, поделки и добрая атмосфера

    И дождь капает, и мрачновато как-то, а вот подходишь к зданию одесской Кирхи — и видишь очередь. Самую настоящую очередь, ведущую во дворик одесского Кафедрального собора святого Павла. Множество людей собрались, чтобы попасть на Рождественскую ярмарку.

    ПОДРОБНЕЕ
  • В Одесском зоопарке ожило Рождественское действо (фоторепортаж)
    В Одесском зоопарке ожило Рождественское действо (фоторепортаж)

    Словно сошедшие со старинных гравюр Мария и Иосиф и младенец Иисус… Рядом с ними – волхвы и другие герои Рождественского действа… И все это – на площади обновленного Одесского зоопарка под щедрыми лучами декабрьского солнца. Сама природа старается изо всех сил подарить детям праздник. А детей очень-очень много. И все так искренне ждут ожившего чуда. И чудо состоялось.

    ПОДРОБНЕЕ
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить