В Летнем театре одесского Горсада — предновогодний снег

Одесское предновогодье в этом году — из ряда вон во всех смыслах: то дождь, то туман. Да и только ли в погоде дело? Идешь на выставку, внутри все не так, как обычно бывает перед Новым годом, а тут еще очередная воздушная тревога вовсю завыла…

О том, что в этом году «все не так», что каждый день вот уже более десяти месяцев проходит под знаком военного времени, прозвучало и на открытии выставки в арт-галерее Летнего театра одесского Горсада.

Она открылась 27 декабря, накануне Нового года. Называется чуть загадочно: «Летний. Снег». Впрочем, название разгадывается просто: Летний — значит название театра, а снег — это то, чего нам всем сейчас не хватает в качестве символа чистоты и обновления, истинно предновогоднего настроения.

Выставка собрала работы 17 одесских мастеров. В основном, это живопись, но есть и работы скульпторов и керамистов.

Целая палитра настроений — перед вами. Объединяет одно — снежно-зимняя тематика, попытка подарить (а то и просто вернуть) то особое настроение, которым полнятся последние дни уходящего года. А это всегда вера и надежда. В этом году — усиленная, потому объединяет всех главное — вера и надежда в Победу Украины.

…Люди неторопливо ходят по залу, тихо переговариваются, делясь впечатлениями. А зимние мотивы с полотен и представленных работ так и манят снежными переливами, особым настроением и состоянием, даря каждому что-то свое.

Все это создает и необычную атмосферу, и какую-то нежную умиротворенность, которой нам порой стало так не хватать…

Фото Марии Котовой