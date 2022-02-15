Остановки в Одессе не имеют практического смысла: почему так и что делать?

Качественная остановка – это не только место, где пассажиры могут выйти из транспорта или зайти в него. В идеале это огромный функционал возможностей, который сегодня одесситам не доступен.

Общественным транспортом в Одессе сейчас пользуется огромное количество горожан и остановки необходимо обновлять в соответствии с их потребностями. Какими же они должны быть и почему?

Почему качественные остановки нужны и важны

Согласно отчёту Городского департамента транспорта в докарантинном 2019 году трамваи, маршрутки и троллейбусы перевезли 276 миллионов человек. В 2020 году пандемия внесла свои коррективы и городским транспортом воспользовались около 180 миллионов человек. Официальные цифры по 2021 году будут позже, но, можно предположить, что они будут чем-то средним – пандемия продолжается, но ситуация с транспортом уже не такая жёсткая.

Допустим, количество перевезённых пассажиров составит около 250 миллионов. Естественно, речь не идёт о количестве человек – кто-то пользуется общественным транспортом раз в день, а кто-то – два и более. Но в любом случае большая половина горожан ездит в маршрутках, троллейбусах и трамваях, а значит с регулярной периодичностью сталкивается с проблемой остановок. Тем более, что в Одессе транспорт пока не ходит точно по расписанию и часто приходится его ждать. Но одесситам не привыкать, а туристы авось как-то переживут.

Так и живём, не задумываясь о том, что остановки – это одна из составляющих дружелюбного и безопасного города. В принципе об остановках вообще мало кто думает. Можно спрятаться от дождя или снега в ожидании транспорта и на том спасибо. И это действительно одна из их задач – создать относительно комфортные условия ожидания. Но не только.

В европейских странах с развитой городской инфраструктурой приоритет отдается пешеходам, затем – велосипедистам и общественному транспорту, и только потом – автомобилям. А обеспечение безопасности пешеходов и людей, которые ждут общественный транспорт, является одним из ключевых аспектов фундамента инфраструктуры счастливого города

Безопасность остановок

Остановки должны быть чётко отделены от проезжей части, по краю которой в идеале установить невысокие металлические столбики. Таким образом люди в ожидании транспорта будут находиться в большей безопасности. Ведь, к сожалению, в Одессе и Украине ДТП с «участием» остановок на сегодняшний день не редкость. И в результате страдают даже не подозревающие об опасности пешеходы. Если же говорить об остановках на трассах, то они могут быть защищены ещё более надёжно вплоть до бетонных блоков.

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Комфорт остановок

Остановки должны одинаково защищать человека от дождя, снега и палящего солнца. Удивительно, но отличным примером в плане функциональности служат бельгийские остановки, построенные в Одессе больше ста лет назад. Ещё три года назад их даже решили причислить к памятникам архитектуры местного значения. Вот только осталось исторических остановок всего несколько штук. А новые чаще всего далеки от понятия удобства и не рассчитаны больше, чем на 5-8 человек.

Вопросы, на которые должна отвечать остановка

Остановка – это часть системы ориентирования в городе. И главная её функция заключается в том, чтобы отвечать на три главных вопроса: где, что и когда?

В идеале, конечно, устанавливать интерактивные табло. Но можно пойти и по более простому пути. На каждой остановке должны быть:

Табличка с названием – причём так, чтобы её было хорошо видно и с улицы, и из окон машин/общественного транспорта. Плюс в туристическом городе название должно дублироваться на латинице. Как часто вы сталкивались с ситуацией, когда из условной маршрутки невозможно увидеть, на какой остановке вы остановились и где вообще сейчас находитесь? Если не на самой конструкции остановки, то хотя бы рядом с ней может стоять стеклянная витрина с баннером, на котором перечислены все виды останавливающегося транспорта и показана схема его движения. Ведь бывает, что, оказавшись на остановке, мы растерянно вспоминаем, как же отсюда уехать, на чём и даже в какую сторону. Отдельное место должна занимать информация о расписании транспорта. Как минимум, до которого часа он ходит и с какими временными промежутками.

Как обстоят дела с остановками в Одессе?

Из всего перечисленного на одесских остановках сегодня нет практически ничего. Редкие таблички с названиями не всегда просматриваются. Схема движения встречается только на трамвайных остановках, но далеко не всегда соответствует действительности из-за ремонтов и перекрытия части улиц. Так, на Французском бульваре сегодня можно часами ждать «пятёрку», но так и не дождаться, потому что идут ремонтные работы на Пантелеймоновской. Эта информация, кстати, тоже должна быть доступна именно на остановке. Причём с описанием альтернативного способа передвижения по существующему маршруту.

Плюс, вместо адекватных карт со схемой маршрута искомого трамвая, часто на остановках бессмысленно существуют полные схемы всех городских трамвайных маршрутов. И они не только не помогают, но и больше путают. Например, на одной из карт линия «Пересыпский мост – Центролит» на карте идёт параллельно Французскому бульвару. А расположена она и вовсе на Тираспольской площади, откуда ни туда, ни туда на трамвае не добраться.

Электронное табло – это дорого, говорят одесситам. Но можно и без него – на всех трамвайных и автобусных остановках в Праге есть информационная стойка. И там на цветных листиках формата А4 или А3 распечатан список остановок, номера маршрутов и время прибытия трамвая. И это удобно не только для приезжих, но и для местных. Конечно, пока об обозначении точного времени прихода трамвая мы можем только мечтать, но первые два пункта вполне осуществимы.

Остановка в Праге Остановка в Праге Остановка в Праге

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Две проблемы остановок в Одессе

Первая проблема понятна — хоть из городского бюджета и выделяются деньги на новые остановки в Одессе, но от старых они не особо отличаются. К примеру, ещё в сентябре 2021 года было выделено около 5 миллионов гривен на 46 новых остановок. Их по-прежнему изготавливают из бьющегося стекла, но обещают лучшую антивандальную способность. На новых остановках по две боковые секции из закаленного стекла в 1 сантиметр. Крыша должна быть затемнена и выполнена из бронзового противоударного монолитного поликарбоната иметь защитный слой от ультрафиолета. Корпусы графитового цвета покрыты антикоррозийной, термо- и влагоустойчивой краской. То есть упор делается на то, чтобы остановки хотя бы существовали и вандалам их тяжелее было разбить.

А вторая проблема – это безразличие горожан. Ещё в конце прошлого года на онлайн-платформе «Социально-активный гражданин» был предложен проект «Транспортная навигация на остановках Одессы». Его описание: «Установка информационных табло на остановках, чтобы одесситам и гостям города было удобнее пользоваться общественным транспортом. В частности, установить современные и понятные схемы движения транспорта, добавить информацию о названии остановки, об интервалах (расписании) каждого маршрута, о стоимости проезда и способах оплаты, контактах перевозчиков и т.д.»

Смотрим, сколько человек проголосовало за этот проект – 56. Пятьдесят шесть человек на миллионный город. Хочется, конечно, верить, что просто мало кто знал о том, что есть такое предложение. Поэтому теперь будем внимательно следить за тем, на что мы можем повлиять здесь и сейчас, чтобы жить в удобном городе.

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