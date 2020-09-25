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Хроники короновируса: с 28 сентября в Одесской области не будет красных зон

Хроники короновируса: с 28 сентября в Одесской области не будет красных зон

С понедельника, 28 сентября, в Одесской области не будет «красных» карантинных зон. В «оранжевую» зону попали 3 города и 10 районов, а в желтую» зону – 5 городов и 9 районов Одесской области.

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Информация об этом опубликована в Информационной справке по вопросам, связанным с коронавирусом COVID-19 по состоянию на 24 сентября 2020.

В «оранжевую» зону попали:

  • Беляевка
  • Измаил
  • Черноморск
  • Арцизский район
  • Беляевский район
  • Березовский район
  • Болградский район
  • Ивановский район
  • Измаильский район
  • Лиманский район
  • Овидиопольский район
  • Тарутинский район
  • Татарбунарский район

В «желтую» зону попали:

  • Одесса
  • Белгород-Днестровский
  • Подольск
  • Теплодар
  • Южный
  • Балтский район
  • Белгород-Днестровский район
  • Килийский район
  • Кодымский район
  • Подольский район
  • Раздельнянский район
  • Савранский район
  • Саратский район
  • Ширяевский район

Правила в зонах карантина по цветовому уровню

Карта карантина по Украине

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