Хроники короновируса: с 28 сентября в Одесской области не будет красных зон

С понедельника, 28 сентября, в Одесской области не будет «красных» карантинных зон. В «оранжевую» зону попали 3 города и 10 районов, а в желтую» зону – 5 городов и 9 районов Одесской области.
Информация об этом опубликована в Информационной справке по вопросам, связанным с коронавирусом COVID-19 по состоянию на 24 сентября 2020.
В «оранжевую» зону попали:
- Беляевка
- Измаил
- Черноморск
- Арцизский район
- Беляевский район
- Березовский район
- Болградский район
- Ивановский район
- Измаильский район
- Лиманский район
- Овидиопольский район
- Тарутинский район
- Татарбунарский район
В «желтую» зону попали:
- Одесса
- Белгород-Днестровский
- Подольск
- Теплодар
- Южный
- Балтский район
- Белгород-Днестровский район
- Килийский район
- Кодымский район
- Подольский район
- Раздельнянский район
- Савранский район
- Саратский район
- Ширяевский район