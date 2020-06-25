Хроники коронавируса: ВНО в масках и анонс открытия кинотеатров

По состоянию на вечер 25 июня в Украине подтверждено 40 008 случаев заражения коронавирусом COVID-19 из них 1067 летальных, а выздоровевших – 17 758. В Одесской области подтвердили 1 465 случаев заражения.
- Адаптивный карантин в Одессе продолжается, а с 22 июня его еще и ужесточили из-за роста заболеваемости новым коронавирусом. «Одесская жизнь» узнала, как сейчас работает Центр предоставления административных услуг.
- Всемирная организация здравоохранения 22 июня зарегистрировала рекордный прирост зараженных коронавирусом. 183 тысячи человек за сутки. А всего число заболевших в мире по данным на 25 июня достигло почти 9,5 миллионов человек.
- Сегодня, 25 июня, открылась сессия внешнего независимого оценивания. Первым предметом ученики сдавали математику. Наш корреспондент отправился к Одесской гимназии №5, которая является одним из пунктов сдачи ВНО, чтобы посмотреть, будут ли соблюдены карантинные меры.
- Со 2 июля правительство разрешило начать работу кинотеатров, но наполненностью не более 50 процентов.