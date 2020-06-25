Хроники коронавируса: ВНО в масках и анонс открытия кинотеатров

Одесса на карантине: как работает Центр предоставления административных услуг Адаптивный карантин в Одессе продолжается, а с 22 июня его еще и ужесточили из-за роста заболеваемости новым коронавирусом. «Одесская жизнь» узнала, как сейчас работает Центр предоставления административных услуг. ПОДРОБНЕЕ

Одесса на карантине: как работают семейные и узкопрофильные врачи? Одесситов с симптомами ОРВИ просят оставаться дома и связываться с семейными врачами по телефону. «Одесская жизнь» узнала, как принимают доктора центров первичной медико-санитарной помощи и поликлиник после усиления карантина с 22 июня. ПОДРОБНЕЕ