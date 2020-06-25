COVID-19: Вторая волна коронавируса накрывает мир

По данным инфекционистов и вирусологов, мир накрывает вторая волна коронавируса. Вспышки заболевания фиксируются практически во всех государствах, «победивших» эпидемию.

Всемирная организация здравоохранения 22 июня зарегистрировала рекордный прирост зараженных коронавирусом. 183 тысячи человек за сутки. А всего число заболевших в мире по данным на 25 июня достигло почти 9,5 миллионов человек.

Пока мы и многие другие страны Европы и Азии отменяли карантин, возвращались к привычной жизни и открывали границы, враг в лице вируса не планировал отступать и даже перешел в наступление.

Лидеры сменились

Сегодня антирейтинг стран с наибольшим количеством заразившихся COVID-19 совершенно отличается от того же списка трехмесячной давности. Испания, Италия, Китай и Южная Корея отдали лидерство США, Бразилии и России. В пятерку сегодня вошли также Индия и Великобритания.

Основным очагом распространения инфекции в мире сейчас стала Латинская Америка. Всего COVID-19 зафиксирован у жителей 188 стран мира. А от болезни за весь период пандемии скончались 471754 человека.

Вспышки в Германии

В карантин возвращаются жители немецкого округа Гютерсло, где зафиксирована значительная вспышка коронавирусной инфекции. На мясокомбинате в городе Ред-Виденбрюк тестирование выявило Covid-19 более чем у тысячи работников. В качестве мер предосторожности в Гютерсло закрылись все школы и детские сады. Не работает и сам мясокомбинат.

В Южной Корее —вторая волна

В конце весны руководство Южной Кореи, некогда занимавшей второе место по числу заболевших, объявило об остановке распространения вируса в стране. Карантин стали отменять. Но 23 июня южнокорейское правительство заявило о начале второй волны COVID-19.

В городе Тэджон в окрестностях Сеула зарегистрировали вспышки заболевания, ввели меры социального дистанцирования, закрыли спортивные залы, музеи и библиотеки, церкви. Власти предупредили, что будут ужесточать ограничения, если за сутки будет зарегистрировано более 30 новых случаев заражения.

Португалия вновь вводит ограничения

Новая вспышка Covid-19 зафиксирована в Лиссабоне. Потому там решили вернуться к карантинным ограничениям. Эти меры включают запрет собираться группами больше десяти человек и распивать спиртные напитки в общественных местах. Кроме того, будут сокращены рабочие часы магазинов в наиболее пострадавших районах.

Напомним, карантин в связи с коронавирусом ужесточили и в Одессе.

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.