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За яких умов в Одесі з 2 липня запрацюють кінотеатри?

За яких умов в Одесі з 2 липня запрацюють кінотеатри?

З 2 липня Уряд дозволив розпочати роботу кінотеатрів, але з наповненістю не більше 50 відсотків.

Про це міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив під час позачергового засідання Уряду, 25 червня, пише Урядовий портал.

– Пропонуємо запровадити заборону роботи кінотеатрів до 1 липня, а з 2 липня – дозволити їх роботу з наповненістю не більше 50 відсотків та за умови дотримання інших чітких вимог, – наголосив Максим Степанов.

За словами очільника МОЗ, в умовах адаптивного карантину Уряд надав чіткі рекомендації і критерії, за яких місцева влада може посилювати чи пом’якшувати карантинні обмеження на своїй території.
Зокрема, рішення Кабінету Міністрів передбачає також:

  • можливість припинити режим самоізоляції або обсервації для іноземців, які перетнули державний кордон та/або контрольні пункти пропуску з тимчасово окупованої території у разі одержання негативного результату тестування на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції, який проведено після перетину державного кордону або пунктів в’їзду;
  • уточнення щодо поліса (свідоцтва, сертифіката) страхування для іноземців та осіб без громадянства, що перетинають державний кордон в частині його видачі страховою компанією, яка зареєстрована в Україні або іноземною страховою компанією, яка має представництво на території України чи договірні відносини із страховою компанією – партнером на території України (асистанс), та покриття витрат, пов’язаних з лікуванням COVID-19, обсервацією, діючого на строк перебування в Україні.

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