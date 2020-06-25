Только в маске и без столпотворений: как одесские абитуриенты ВНО сдавали?

Наш корреспондент отправился к Одесской гимназии №5, которая является одним из пунктов сдачи ВНО, чтобы посмотреть, будут ли соблюдены карантинные меры.

Первый тест, как сообщили нам в Одесском региональном центре оценивания образования, должен был начаться в 11 часов утра.

Возле пункта сдачи ВНО не было массового скопления абитуриентов, как это было много лет подряд. На сей раз, чтобы содержать безопасную дистанцию, учеников не собирали на площадке перед учебным заведением, а сразу запускали в класс с надетой маской.

Рядом со входом в гимназию №5 приклеены листы, на которых каждый мог найти себя в списке. Также были подсказки, как пройти к нужному кабинету.

Как оказалось, тестирование в гимназии начали немного раньше. Наш корреспондент прибыл туда за 20 минут до начала тестирования. И уже когда оставалось приблизительно 10 минут до указанных нам в центре оценивания 11 часов, школьников подгоняли. Хотя «закрыть» двери должны были только в 11:10.

На входе стоял охранник и строгим голосом отвечал каждому, кто хотел зайти в гимназию, что никого постороннего не впустит: ни родителей, ни журналистов. Из-за карантина регламент ужесточили. К гимназии могли пройти только сдающие тестирование и только в маске. Также нам удалось заметить вышедшую из здания сотрудницу центра оценивания образования, которая измеряла температуру заходящим.

Фото: Артем Виноградов

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