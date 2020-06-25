Одесса на карантине: как работает Центр предоставления административных услуг

Адаптивный карантин в Одессе продолжается, а с 22 июня его еще и ужесточили из-за роста заболеваемости новым коронавирусом. «Одесская жизнь» узнала, как сейчас работает Центр предоставления административных услуг.
Все отделения Центра предоставления админуслуг обслуживают одесситов без перерыва на обед все дни недели, кроме воскресенья:
- Приморский район – Косовская, 2д к1;
- Малиновский район – Генерала Петрова, 22;
- Киевский район – Академика Королёва, 9;
- Суворовский район – Добровольского проспект, 106.
Принимают и выдают документы в понедельник, среду, пятницу и субботу с 09:00 до 16:45, во вторник и четверг – с 9:00 до 20:00.
Чтобы попасть на приём, необходимо обязательно предварительно записаться удобным для вас способом:
- на сайте cnap.odessa.ua;
- по телефонам 15-35 и (048) 705-55-55;
- в специальном терминале в офисе на Косовской, 2д к1;
- написать на почту dnap@omr.gov.ua или в Facebook.
По номерам 15-35 и (048) 705-55-55 сотрудники также консультируют. Правда, дозвониться не просто, так как операторы не успевают одновременно обрабатывать все входящие звонки. Если вы находитесь в очереди, автоответчик предлагает оставить заявку на обратный звонок. Это очень удобно.
Сейчас в Центре все услуги, а их около 300, доступны. Самые популярные среди них:
- оформление паспорта гражданина Украины;
- оформление ID-карты;
- оформление загранпаспорта;
- вклейка в паспорт новой фотографии;
- регистрация или снятие с места жительства;
- регистрация места пребывания;
- регистрации актов гражданского состояния;
- выдача вида на жительство, разрешение на трудоустройство
- получение квитанции об оплате госпошлины или документа об освобождении от ее оплаты;
- получение выписки из государственной кадастровой карты.
Недавно здесь стали выдавать сведения о количестве зарегистрированных лиц в жилом помещении или доме.
Отметим, в связи с Днём Конституции Украины график ЦПАУ временно поменяется:
- 27 июня (суббота) – до 15:45;
- 28 июня (воскресенье) – праздник;
- 29 июня (понедельник) – выходной.
С 30 июня организация снова перейдёт на обычный график.
Когда отправитесь в Центр, не забудьте взять маску, иначе вас не обслужат.
Напомним, в Одессе подростки могут одновременно получить первый паспорт (ID-карту) и номер налогоплательщика.
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