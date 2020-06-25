Одесса на карантине: как работает Центр предоставления административных услуг

Адаптивный карантин в Одессе продолжается, а с 22 июня его еще и ужесточили из-за роста заболеваемости новым коронавирусом. «Одесская жизнь» узнала, как сейчас работает Центр предоставления административных услуг.

Все отделения Центра предоставления админуслуг обслуживают одесситов без перерыва на обед все дни недели, кроме воскресенья:

Приморский район – Косовская, 2д к1;

Малиновский район – Генерала Петрова, 22;

Киевский район – Академика Королёва, 9;

Суворовский район – Добровольского проспект, 106.

Принимают и выдают документы в понедельник, среду, пятницу и субботу с 09:00 до 16:45, во вторник и четверг – с 9:00 до 20:00.

Чтобы попасть на приём, необходимо обязательно предварительно записаться удобным для вас способом:

на сайте cnap.odessa.ua;

по телефонам 15-35 и (048) 705-55-55;

в специальном терминале в офисе на Косовской, 2д к1;

написать на почту dnap@omr.gov.ua или в Facebook.

По номерам 15-35 и (048) 705-55-55 сотрудники также консультируют. Правда, дозвониться не просто, так как операторы не успевают одновременно обрабатывать все входящие звонки. Если вы находитесь в очереди, автоответчик предлагает оставить заявку на обратный звонок. Это очень удобно.

Сейчас в Центре все услуги, а их около 300, доступны. Самые популярные среди них:

оформление паспорта гражданина Украины;

оформление ID-карты;

оформление загранпаспорта;

вклейка в паспорт новой фотографии;

регистрация или снятие с места жительства;

регистрация места пребывания;

регистрации актов гражданского состояния;

выдача вида на жительство, разрешение на трудоустройство

получение квитанции об оплате госпошлины или документа об освобождении от ее оплаты;

получение выписки из государственной кадастровой карты.

Недавно здесь стали выдавать сведения о количестве зарегистрированных лиц в жилом помещении или доме.

Отметим, в связи с Днём Конституции Украины график ЦПАУ временно поменяется:

27 июня (суббота) – до 15:45;

28 июня (воскресенье) – праздник;

29 июня (понедельник) – выходной.

С 30 июня организация снова перейдёт на обычный график.

Когда отправитесь в Центр, не забудьте взять маску, иначе вас не обслужат.

Напомним, в Одессе подростки могут одновременно получить первый паспорт (ID-карту) и номер налогоплательщика.

Ранее мы писали, как в период карантина работают семейные и узкопрофильные врачи, а также коммунальные службы.

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