Хроники коронавируса: в ожидании ослабления карантина

По состоянию на вечер 4 июня в Украине подтверждено 25 411 случаев заражения коронавирусом COVID-19 из них 747 летальных, а выздоровевших – 11 042. В Одесской области подтвердили 933 случая заражения.
- Авиакомпания Windrose (“Роза ветров”) объявила о возобновлении внутренних пассажирских авиарейсов в Украине. Рейсы будут запускать поэтапно.
- Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) открыла продажу билетов на рейс Киев-Одесса с 5 июня. Такое предложение МАУ предоставил специально накануне длительных выходных на Троицу.
- С 5 июня в Украине введут очередной этап ослабления карантина. Людям старше 60-ти лет разрешат не соблюдать режим самоизоляции. Можно будет ходить в церковь и в помещения заведений общепита.