Хроники коронавируса: в ожидании ослабления карантина

Хроники коронавируса: детально о работе транспорта, детских садиков и торговых центров По состоянию на вечер 2 июня в Украине подтверждено 24 340 случаев заражения коронавирусом COVID-19 из них 727 летальных, а выздоровевших – 10 078 . В Одесской области подтвердили 896 случаев заражения. ПОДРОБНЕЕ

Хроники коронавируса: открытие садиков, спортзалов и «послекарантинный» велопробег По состоянию на вечер 1 июня в Украине подтверждено 24 012 случаев заражения коронавирусом COVID-19 из них 718 летальных, а выздоровевших – 9 690. В Одесской области подтвердили 896 случаев заражения. ПОДРОБНЕЕ