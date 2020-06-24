Хроники коронавируса: карантин в общественном транспорте и супермаркетах, как он есть

Кто спасет старейшую кирху в Одесской области? Наше историческое наследие, как мы любим о нем высокопарно отзываться, продолжает разрушаться. Не только в Одессе, но и в области. Вот вам красноречивый пример, как это происходит. ПОДРОБНЕЕ

Детские лагеря: сколько стоят и как работают во время карантина? Если пришкольные лагеря в этом летнем сезоне так и не открылись, то коммерческие лагеря активно набирают детей. Среди предложений круглосуточный пансионат до 15 дней смены или курсовки, когда ребенка забирают на ночь. При этом в лагерях не предусмотрено ношение защитных средств, в приоритете занятие детей на воздухе или возле водоема. ПОДРОБНЕЕ