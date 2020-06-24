Хроники коронавируса: карантин в общественном транспорте и супермаркетах, как он есть

По состоянию на вечер 24 июня в Украине подтверждено 39 014 случаев заражения коронавирусом COVID-19 из них 1 051 летальных, а выздоровевших – 17 409. В Одесской области подтвердили 1 370 случаев заражения.
- В Одессе начались проверки соблюдения правил карантина в общественном транспорте. Их проводит Нацполиция и «Укртрансбезопасность».
- Одесский горсовет ввел усиленные карантинные меры в городе. Они коснулись, в том числе, общественного транспорта. От горожан требуют соблюдения дистанции 1,5 метра и надевать в маски на остановках и в транспорте. Что происходит на деле узнавал корреспондент “Одесской жизни”.
- В Одесской области на карантин в связи с коронавирусом закрыли завод «Водный мир», на котором делают крабовые палочки.
- С 22 июня в Одессе правила соблюдения карантина стали строже. Как придерживаются карантина в одесских магазинах?
- Если пришкольные лагеря в этом летнем сезоне так и не открылись, то коммерческие лагеря активно набирают детей. Среди предложений круглосуточный пансионат до 15 дней смены или курсовки, когда ребенка забирают на ночь. При этом в лагерях не предусмотрено ношение защитных средств, в приоритете занятие детей на воздухе или возле водоема.