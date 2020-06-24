Новости Одессы и Одесской области

Стоя и без масок: новый эпизод карантина в общественном транспорте Одессы (фото)

Одесский горсовет ввел усиленные карантинные меры в городе. Они коснулись, в том числе, общественного транспорта. От горожан требуют соблюдения дистанции 1,5 метра и надевать в маски на остановках и в транспорте. Что происходит на деле узнавал корреспондент “Одесской жизни”.

Протокол одесской комиссии по ТЭБ и ЧС требует использовать маски и респираторы при пользовании общественным транспортом, а также заполнять салон количеством пассажиров, не превышающим количество сидячих мест. Простыми словами – ехать можно только сидя и в маске.

Мы решили понаблюдать за ситуацией на площади Деревянко. Здесь останавливается городского транспорта, поэтому пример будет наглядным.

Для начала – остановки. Важно понимать, что маски нужно надевать в общественных местах. Остановочный комплекс тоже считается общественным местом. Однако защитные средства пассажиры надевают только при приближении нужного транспорта. А о дистанции при загрузке в троллейбус, трамвай или маршрутку резко все забывают.

Ситуация с электротранспортом изменилась, но все же под нормы новых карантинных нововведений такая организация перевозок не подпадает. Опять-таки можно сказать о всех трех открытых дверях троллейбуса во время остановки. Контролировать кто в маске, а кто – без, в таком случае, невозможно. Также невозможным становится контроль численности пассажиров.

В связи с жёсткими требованиями, комиссия решила увечить количество транспорта на маршрутах. Однако это не спасает от скопления людей у дверей. Ровно так же, как от чрезмерного, по карантинным меркам, заполнения салона.

В трамваях, по наблюдению нашего корреспондента, к ситуации относятся с большей строгостью. Вход и выход только через переднюю дверь и практически все пассажиры в трамваях в масках.

С маршрутными такси всегда иная ситуация. Этот вид транспорта напоминает «трудного ребенка» в семье одесского общественного транспорта. Операторы маршруток первыми вышли из карантина, хотя его никто не отменял. И, скорее всего, последними начнут работать по новым правилам. В автобус можно зайти в маске или без – по настроению. А если салон забит, то это тоже не смущает водителя. Как показала практика, такое отношение к карантину будет продолжаться до первых штрафов.

Ранее “Одесская жизнь” сообщала, кого и за что будут штрафовать при нарушении карантинных правил в транспорте.

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Артем Виноградов
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Рыжий
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Рыжий

а миникор то стукач))))
новостей крапка больше нэт

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