«Масочку не забываем»: как придерживаются карантина в одесских магазинах?

После смягчения ограничений в городе и области резко увеличилось количество случаев коронавируса. Это связывают с тем, что люди начали игнорировать правила безопасности, что и спровоцировало всплеск заболевания. Поэтому за порядком следить стали строже. В частности, особое внимание обращено на такие места скопления людей, как общественный транспорт и магазины. В последние мы и решили наведаться чтобы узнать, как соблюдаются меры безопасности.

Захожу в ближайший супермаркет от моего дома. Охранник на входе говорит: «Девушка, масочку не забываем». Я не забываю, просто не успела её надеть. Закрываю лицо, протираю руки антисептиком, выставленным у тележек, и иду на продуктовый шопинг. Охранник отвлекся на другого человека и за мной быстро проскакивает женщина без маски. Но таких как она меньшинство, по сравнению с общей массой покупателей. Впрочем, так было с самого начала введения карантинных ограничений.

Посетители больших супермаркетов оказываются самыми законопослушными гражданами. Они носят маски, плотно прилегающие к лицу, которые закрывают рот и нос. Те, у кого защитное средство висит на подбородке, тоже встречаются, но их единицы. Но персонал, начиная от кассиров и заканчивая развозчиками тележек, ходит в масках и перчатках. У многих на лице защитные экраны, для дополнительной безопасности. Еще не успели на полах стереться надписи о необходимости соблюдения социальной дистанции, поэтому её можно придерживаться не на глазок.

В небольших продуктовых магазинах, которые находятся в глубинах дворов, ситуация более удручающая. То ли от того, что в них всегда мало народа, то ли от того, что их никто не проверяет, правила карантина там соблюдаются не очень строго. О том, что в стране эпидемия, напоминают только объявления, что без масок вход воспрещен и что в магазине может быть определенное количество человек. Но на эти объявления не обращают внимания ни покупатели, ни сами продавцы. Большинство продавцов не носят никаких масок. Да и среди клиентов в маске проще найти того, кто просто забыл её снять по дороге из супермаркета, чем того, кто действительно забоится о своем здоровье.

Фото: Мария Шевчук

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