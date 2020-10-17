Хроники коронавируса 17 октября: на Одесчине плюс полсотни зараженных, в Украине новый «рекорд»

По состоянию на утро субботы 17 октября, Украина побила новый антирекорд по количеству зараженных коронавирусом COVID-19 – плюс 6410 больных за сутки.

Как сообщает система мониторинга СНБО, больше всего зараженных в Киеве, Харьковской, Львовской и Одесской областях.

В Одесской области за сутки выявили 506 больных. Умерли 7 человек. Выздоровели 4 человека.

Всего в регионе болеют 15 376 человек.

Напомним, сутками ранее на Одесчине зарегистрировали 502 новых случая COVID-19. В целом в Украине выявили рекордные 5992 новых случая коронавируса.