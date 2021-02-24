«Хотіла б я піснею стати»: литературно-музыкальный марафон одесской Музкомедии

«Хотіла б я піснею стати»… Проникновенная поэзия великой дочери украинского народа Леси Украинки, песни на ее стихи, музыкально-драматические композиции – все это будет представлено в обширной программе-марафоне артистов Одесского академического театра музыкальной комедии им. М.Водяного.

Марафон посвящен 150-летию со дня Леси Украинки, который мы отмечаем 25 февраля.

С девяти утра до одиннадцати часов вечера на странице театра в Facebook и на канале театра в Youtube будет длиться этот необычный марафон. И каждый из нас может стать его благодарным зрителем.

Как рассказывают в пресс-службе театра, программа литературно-музыкального марафона составлена особым образом: она будет обновляться каждый час.

А это значит, что каждый час вас ждет новая встреча с вечной Лесиной поэзией – вдохновляющей, самобытной, воодушевляющей в проникновенном исполнении любимых артистов нашей одесской Музкомедии.

Читайте также: «Великеє місто. Будинки високі»: одесские адреса Леси Украинки.

Фото предоставлено пресс-службой Одесского театра Музкомедии