В Одессе задержан российский агент: чем он занимался?

Злоумышленник разведывал места дислокации и перемещения подразделений ВСУ на территории Одессы. Также собирал досье и фотографии на украинских защитников.

Об этом сообщили в одесском городском совете.

Служба безопасности задержала еще одного агента спецслужб России в ходе контрдиверсионных мер в прифронтовых районах юга Украины.

Агент «русского мира» разведывал места дислокации и перемещения подразделений ВСУ на территории Одессы.

Также он выполнял задачу сбора учетных данных на украинских защитников и фотофиксацию их внешности.

Во время обыска у него обнаружили мобильный телефон с поличным с представителем спецслужб страны-агрессора.

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала, как три агента ФСБ в Одессе готовились поздравить путина с днем рождения.

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