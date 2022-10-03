В Одессе задержан российский агент: чем он занимался?

Злоумышленник разведывал места дислокации и перемещения подразделений ВСУ на территории Одессы. Также собирал досье и фотографии на украинских защитников.
Об этом сообщили в одесском городском совете.
Служба безопасности задержала еще одного агента спецслужб России в ходе контрдиверсионных мер в прифронтовых районах юга Украины.
Агент «русского мира» разведывал места дислокации и перемещения подразделений ВСУ на территории Одессы.
Также он выполнял задачу сбора учетных данных на украинских защитников и фотофиксацию их внешности.
Во время обыска у него обнаружили мобильный телефон с поличным с представителем спецслужб страны-агрессора.
Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.
Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала, как три агента ФСБ в Одессе готовились поздравить путина с днем рождения.
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