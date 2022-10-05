Новости Одессы и Одесской области

Одесса избежала массированного ракетного удара: подробности от СБУ

Одесса избежала массированного ракетного удара: подробности от СБУ

Корректировщицу, собравшую данные и координаты для российских агрессоров, задержали перед самой передачей информации рашистам.

Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины.

Служба безопасности Украины разоблачила двух российских агентов в Одесской и Донецкой областях. Они разведывали места дислокации и маршруты перемещения сил обороны в прифронтовых районах на юге и востоке Украины.

У одной из приспешниц врага изъята топографическая карта и схема с координатами временного расположения подразделения ВСУ в Одесской области.

Именно по нему оккупанты планировали осуществить массированный ракетный удар.

Но сотрудники СБУ своевременно установили местонахождение злоумышленницы и задержали ее на попытке передачи разведданных.

В Одессе задержали корректировщицу ракетных ударов 1
В Одессе задержали корректировщицу ракетных ударов 1
В Одессе задержали корректировщицу ракетных ударов 1

Еще одну вражескую приспешницу задержали в Покровском районе Донецкой области. Злоумышленница пыталась передать оккупантам закрытую информацию о дислокации и количестве личного состава одного из подразделений ВСУ.

Контрразведчики СБУ установили, что она была завербована российскими спецслужбами в августе этого года. Ее «связным» был участник террористической организации «ДНР», который давал указания по проведению разведывательно-подрывной деятельности.

Следователи Службы безопасности сообщили обоим злоумышленницам о подозрении за совершенные ими преступления. Одной из них уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что корректировщик ракетных ударов по мосту в Затоке уже получил срок.

Еще по теме:

Наводил дроны-камикадзе на Одессу и область: СБУ задержала российского агента

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить