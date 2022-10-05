Одесса избежала массированного ракетного удара: подробности от СБУ

Корректировщицу, собравшую данные и координаты для российских агрессоров, задержали перед самой передачей информации рашистам.
Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины.
Служба безопасности Украины разоблачила двух российских агентов в Одесской и Донецкой областях. Они разведывали места дислокации и маршруты перемещения сил обороны в прифронтовых районах на юге и востоке Украины.
У одной из приспешниц врага изъята топографическая карта и схема с координатами временного расположения подразделения ВСУ в Одесской области.
Именно по нему оккупанты планировали осуществить массированный ракетный удар.
Но сотрудники СБУ своевременно установили местонахождение злоумышленницы и задержали ее на попытке передачи разведданных.
Еще одну вражескую приспешницу задержали в Покровском районе Донецкой области. Злоумышленница пыталась передать оккупантам закрытую информацию о дислокации и количестве личного состава одного из подразделений ВСУ.
Контрразведчики СБУ установили, что она была завербована российскими спецслужбами в августе этого года. Ее «связным» был участник террористической организации «ДНР», который давал указания по проведению разведывательно-подрывной деятельности.
Следователи Службы безопасности сообщили обоим злоумышленницам о подозрении за совершенные ими преступления. Одной из них уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что корректировщик ракетных ударов по мосту в Затоке уже получил срок.
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