Одесса избежала массированного ракетного удара: подробности от СБУ

Корректировщицу, собравшую данные и координаты для российских агрессоров, задержали перед самой передачей информации рашистам.

Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины.

Служба безопасности Украины разоблачила двух российских агентов в Одесской и Донецкой областях. Они разведывали места дислокации и маршруты перемещения сил обороны в прифронтовых районах на юге и востоке Украины.

У одной из приспешниц врага изъята топографическая карта и схема с координатами временного расположения подразделения ВСУ в Одесской области.

Именно по нему оккупанты планировали осуществить массированный ракетный удар.

Но сотрудники СБУ своевременно установили местонахождение злоумышленницы и задержали ее на попытке передачи разведданных.

Еще одну вражескую приспешницу задержали в Покровском районе Донецкой области. Злоумышленница пыталась передать оккупантам закрытую информацию о дислокации и количестве личного состава одного из подразделений ВСУ.

Контрразведчики СБУ установили, что она была завербована российскими спецслужбами в августе этого года. Ее «связным» был участник террористической организации «ДНР», который давал указания по проведению разведывательно-подрывной деятельности.

Следователи Службы безопасности сообщили обоим злоумышленницам о подозрении за совершенные ими преступления. Одной из них уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что корректировщик ракетных ударов по мосту в Затоке уже получил срок.

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