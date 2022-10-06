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 В Одесской области схвачены и пойдут под суд пять пророссийских агитаторов

 В Одесской области схвачены и пойдут под суд пять пророссийских агитаторов

В Одесской области СБУ разоблачила пятерых интернет-агитаторов занимавшихся антиукраинской пропагандой и поддержкой действий врага в Украине.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

В Одесской области киберспециалисты СБУ прекратили деятельность пятерых поклонников «руzzского мира», которые до сих пор сознательно продвигали вражеские нарративы.

И это, несмотря на тысячи погибших мирных украинцев и зверства оккупантов во многих наших городах,

— отмечают в СБУ.

По данным досудебного следствия, являясь членами многочисленных интернет-сообществ в запрещенных в Украине соцсетях, фигуранты через личные аккаунты активно распространяли материалы с оправданием так называемой «спецоперации» и военных преступлений армии агрессора. Тематикой их постов было прославление кровавого диктатора путина и поддержка уничтожения украинской государственности.

В ходе досудебного следствия у фигурантов провели обыски, изъяли компьютерную технику и мобильные телефоны, в которых обнаружены подтверждения противоправных действий сторонников русского мира.

По всем фактам следователи собрали достаточную доказательную базу для привлечения злоумышленников к ответственности.

Одному из пропагандистов уже сообщили о подозрении по ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват государственной власти) Уголовного кодекса Украины и направили обвинительный акт в суд.

Следователи спецслужбы готовят другим злоумышленникам сообщения о подозрении по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников) Уголовного кодекса Украины.

Сотрудники СБУ системно противодействуют антиукраинской агитации в информационном пространстве и разоблачает сторонников россии, которые отрицают военную агрессию рф и прославляют оккупационные войска.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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