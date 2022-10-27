Фанат днр из Одессы отправится за решетку: получил серьезный срок

Предатель, пытавшийся сбежать в днр и передать боевикам данные об ВСУ, проведет 15 лет за решеткой.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Житель Одессы собирался присягнуть террористической организации днр, но проведет следующие 15 лет за решеткой. Такое решение принял Саратский райсуд Одесской области.

Сторонник рашистов признан виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена);

ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации).

С началом полномасштабного вторжения этот житель Одесской области установил контакты с руководством террористической организации днр и представителями т.н. «министерства внутренних дел днр» и «мдб днр».

По заданию кураторов он начал администрировать одну из антиукраинских групп в заблокированной социальной сети ВКонтакте, через которую организовал сбор средств для помощи боевикам днр.

Он размещал сообщения, где оправдывал вооруженную агрессию России, призывал к посягательству на территориальную целостность Украины, превозносил россиию ее вооруженные формирования, распространял фейки и дискредитировал украинских защитников.

Впоследствии предатель согласился принять присягу террористической организации днр. Для этого планировал выехать на неподконтрольную украинским властям территорию Донецкой области.

С собой прихватил даже «бонусный подарок» врагу: информацию об оборонно-мобилизационной работе в Одесской области. Эти данные он получил благодаря своим контактам в местных властях. Ведь в прошлом предатель неоднократно баллотировался в депутаты одного из райсоветов.

Но его план провалился – сотрудники СБУ задержали фигуранта. Теперь ближайшие 15 лет предатель проведет за решеткой.