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Новости Одессы и Одесской области

“Хатку Саакашвили” пока не вывезли из Одессы: как она сейчас выглядит

“Хатку Саакашвили” пока не вывезли из Одессы: как она сейчас выглядит

Здание «дома бракосочетаний», которое установили при Михаиле Саакашвили, пока все еще стоит возле Одесской облгосадминистрации на проспекте Шевченко. Хотя его обещали перевезти в Кодымский район.

Корреспондент “Одесской жизни” отправился к зданию ОГА, чтобы посмотреть, в каком состоянии сейчас “хатка”.

Выглядит она удручающе и совсем не торжественно. Небольшое здание сильно пострадало от перепадов температуры и осадков.

 

Штукатурка на фасаде отпадает. Стены треснули, в них даже есть дыры. А некоторые стекла треснули.

 

Напомним, “хатку Саакашвили” планируют сохранить “как культурный объект” и перенести в Кодымский район Одесской области. Там ежегодно проходит этнофестиваль. Но для этого властям области нужно решить все юридические аспекты.

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Артем Виноградов
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