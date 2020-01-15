“Хатку Саакашвили” для бракосочетаний вывезут из Одессы

Здание «дома бракосочетания», которое установили возле Одесской облгосадминистрации при Михаиле Саакашвили, перенесут в Кодымский район области.

Как сообщили в пресс-службе ОГА, здание должно соответствовать концепции самого места нахождения, а также приносить пользу людям. Поэтому целесообразнее перенести его туда, где проводят “соответствующие тематические культурные мероприятия”.

Таким местом выбрали Кодымский район, где ежегодно организуют эко-этнофестиваль.

Для этого власти области решат все юридические аспекты и обратятся в Государственную архитектурно-строительную инспекцию.

При этом “хатку” хотят не уничтожить, а сохранить как культурный объект.

Фото: ОГА

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