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Новости Одессы и Одесской области

Губернатора Одесской области назначат через неделю

Губернатора Одесской области назначат через неделю

Президент Украины Владимир Зеленский планирует назначить главу Одесской облгосадминистрации через неделю.

Об этом глава государства сказал сегодня в Одесском морском порту во время визита по случаю празднования Дня ВМС Украины. Соответствующее видео разместил на своей странице в Facebook Богдан Осинский.

Спитав за Андрейчикова. Сказав назначить за тиждень

Опубліковано Богданом Осінським Субота, 6 липня 2019 р.

Отвечая на вопрос, знает ли он о связях кандидата на пост губернатора Андрея Андрейчикова с партией “Родина” и Сергеем Кушниром, Владимир Зеленский сказал “Нет никаких связей… Не знаю об этом ничего”.

Напомним, ранее “Одесская жизнь” писала, что известно о потенциальном губернаторе Андрее Андрейчикове.

Сейчас обязанности главы облгосадминистрации Одесской области исполняет Светлана Шаталова.

Фото: president.gov.ua

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