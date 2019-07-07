Губернатора Одесской области назначат через неделю

Президент Украины Владимир Зеленский планирует назначить главу Одесской облгосадминистрации через неделю.

Об этом глава государства сказал сегодня в Одесском морском порту во время визита по случаю празднования Дня ВМС Украины. Соответствующее видео разместил на своей странице в Facebook Богдан Осинский.

Спитав за Андрейчикова. Сказав назначить за тиждень Опубліковано Богданом Осінським Субота, 6 липня 2019 р.

Отвечая на вопрос, знает ли он о связях кандидата на пост губернатора Андрея Андрейчикова с партией “Родина” и Сергеем Кушниром, Владимир Зеленский сказал “Нет никаких связей… Не знаю об этом ничего”.

Напомним, ранее “Одесская жизнь” писала, что известно о потенциальном губернаторе Андрее Андрейчикове.

Сейчас обязанности главы облгосадминистрации Одесской области исполняет Светлана Шаталова.

Фото: president.gov.ua