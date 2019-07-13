ОМКФ-2019. “Красная дорожка”, открытие и первые награды – как это было (фото)

В пятницу, 12 июля, состоялась церемония открытия юбилейного, десятого ОМКФ. Традиционно, красная дорожка прошла у Оперного театра.

В этом году отметиться на ней пришли не только актеры, режиссеры и продюсеры, украинские селебрити и звезды отечественного шоу-биза, но и кандидаты в депутаты разных уровней, чиновники, в том числе и Министр культуры Евгений Нищук и глава агентства по вопросам кино Филипп Ильенко. А вот Президент страны Владимир Зеленский, который в этот день находился в Одессе с рабочим визитом и присутствия которого ожидали организаторы, так и не появился.

И ещё несколько фото с “красной дорожки”

Зато приехал известный британский кинорежиссер Майк Ли. Ему и вручили первого Золотого Дюка этого фестиваля за вклад в киноискусство. Также статуэтку Дюка получила и Одесская киностудия, 100-летие которой мы отметили 23 мая. Ее получил глава Совета старейшин киностудии Геннадий Тарасуль. “Пусть живет великая иллюзия человечества”, провозгласил одесский кинематографист. Во время фестиваля зрители смогут увидеть ретроспективы и Майка Ли и фильмов Одесской киностудии.

Если вернуться к кино, а ведь ОМКФ – это все-таки про кино, а не про красную дорожку и ярмарку тщеславия, то старт фестиваля прошел успешно.

Уже утром состоялся пресс-показ фильма открытия “Belle Époque” (Прекрасная эпоха) с Фанни Ардан и Даниэлем Отоем. Герои этого фильма живут в 74 году, и для них это самое лучшее время – время любви, психоделических вечеринок и Джо Дассена по телевизору.

С субботы, 13 июля, и по 20 июля кинофестиваль будет работать в привычном режиме – кинопоказы, конференции, кинорынок, арт программа, образовательная секция, детская программа.

Зрители смогут посмотреть более ста фильмов, два десятка из которых – украинские.